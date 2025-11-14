Battocletti lancia la rincorsa per gli eurocross in Portogallo

Non sarà la prima volta, peraltro, che Nadia correrà sui prati di Atapuerca e Alcobendas, classici e prestigiosi appuntamenti del più importante circuito mondiale di corsa campestre, ricordando come la sua prima volta ad Atapuerca fu nel 2021 quando chiuse in dodicesima posizione, per poi l'anno successivo migliorare sino alla sesta, mentre le esperienze di Alcobendas le hanno regalato solo podi, con il secondo posto nel 2022, il terzo nel 2023 e la vittoria della scorsa stagione, perfetto preludio al successivo trionfo europeo in Turchia.