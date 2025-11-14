Logo SportMediaset

Altri sport
atletica
ATLETICA

Battocletti lancia la rincorsa per gli eurocross in Portogallo

Per la mezzofondista azzurra reduce dagli straordinari podi mondiali due prestigiose gare test in Spagna in vista dell'ultimo traguardo di un anno memorabile

di Redazione Sprintnews
14 Nov 2025 - 11:48
Nadia Battocletti gareggerà il 23 e 30 novembre, rispettivamente nel Cross Internazionale di Atapuerca e in quello di Alcobendas in Spagna, prove valide per il World Athletics Cross Country Tour Gold, per testare la sua condizione in vista degli europei di corsa campestre in programma il 14 dicembre a Lagoa in Portogallo, dove l'azzurra punterà a riconfermare il titolo conquistato nell'edizione dei campionati svolti ad Antalya in Turchia l'anno scorso.

La 25enne mezzofondista, icona assoluta dell’atletica italiana ma anche una delle atlete donne più acclamate in assoluto, ha deciso di provare la sua forma, dopo le fatiche dei campionati del mondo in Giappone che l'hanno vista conquistare l'argento nei 10.000 e il bronzo nei 5.000, scegliendo due gare in cui certamente ci sarà un altissimo spessore tecnico in grado di stimolarla al meglio, senza dimenticare come Atapuerca si trovi a un'altitudine di circa 1000 metri, ideale per lei in questa fase di preparazione, mentre Alcobendas è situata leggermente più sotto a 700 metri, perfetta transizione nella marcia di avvicinamento alla competizione del Portogallo, a Lagoa, che si svolgerà al livello del mare.

Non sarà la prima volta, peraltro, che Nadia correrà sui prati di Atapuerca e Alcobendas, classici e prestigiosi appuntamenti del più importante circuito mondiale di corsa campestre, ricordando come la sua prima volta ad Atapuerca fu nel 2021 quando chiuse in dodicesima posizione, per poi l'anno successivo migliorare sino alla sesta, mentre le esperienze di Alcobendas le hanno regalato solo podi, con il secondo posto nel 2022, il terzo nel 2023 e la vittoria della scorsa stagione, perfetto preludio al successivo trionfo europeo in Turchia.

Ricordiamo infine, rimanendo in un ambito continentale, come Battocletti abbia nel 2025 già ottenuto due importanti vittorie, nei 10 km dei campionati europei su strada disputati in aprile a Lovanio in Belgio, e nei 5.000 metri in pista dei campionati europei a squadre di Madrid, senza dimenticare il primato europeo sulla distanza dei 5 km in strada realizzato in maggio a Tokyo.

battocletti
eurocross
portogallo
lagoa

