Battocletti domina nel cross di Atapuerca sulla strada per gli europei di Lagoa

La fenomenale mezzofondista azzurra dimostra subito una straordinaria condizione dopo le imprese nei mondiali di Tokyodi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Nadia Battocletti vince in maniera autoritaria con il tempo di 22'21 il Cross Internazionale di Atapuerca in Spagna, prova Gold del World Cross Country Tour Gold, disputato sulla distanza di 7.318 metri, distaccando nel finale le uniche avversarie che le avevano inizialmente resistito, la keniana Sheila Jebet seconda in 22'34, la kazaka Daisy Jepkemei terza in 22'35 e la britannica Megan Keith quarta in 22'37.
Per la 25enne mezzofondista trentina un'altra straordinaria prova di grande condizione, a poco più di due mesi dalle imprese mondiali di Tokyo, dove aveva conquistato l'argento nei 10.000 e il bronzo nei 5.000 metri, pur alla prima gara in stagione in una corsa campestre, con l'obiettivo di riconfermare il titolo europeo conquistato l'anno scorso ad Antalya in Turchia, il prossimo 14 dicembre a Lagoa in Portogallo, passando peraltro domenica prossima dal Cross di Alcobendas vicino a Madrid, ma anche con la ferma intenzione di rivincere come nella passata edizione il trofeo annuale del Cross Country Tour.
Da evidenziare come per la fenomenale atleta di Cavareno quella odierna sia stata la quarta partecipazione al Cross di Atapuerca da lei mai vinto prima, in quanto quattordicesima nel 2019 quando era ancora junior, dodicesima nel 2021 e sesta nel 2022.