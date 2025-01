Battocletti domina nel Cross Alà dei Sardi

Nadia Battocletti vince la nona edizione del Cross Alà dei Sardi Trofeo Elisa Migliore, disputato in una bella e tiepida giornata di sole sui prati della piccola cittadina in provincia di Sassari, sul percorso riservato alle donne di 6 km da lei portato a termine con il tempo ufficioso di 19'21, in una gara dominata senza problemi dove ha controllato le avversarie per i primi tre dei sei giri, per poi staccarsi dall'inizio del quarto e correre in solitaria sino al traguardo.