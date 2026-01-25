Battocletti domina il Campaccio Cross Country per il secondo anno consecutivo

"Sono molto felice di essere al Campaccio e di aver vinto qui per il secondo anno consecutivo. Oggi ho avuto qualche problema con il fango in quanto sono scivolata alcune volte, e mi sembrava di essere tornata ragazzina quando mi capitava spesso nelle campestri. Adesso mi concentrerò sulla stagione al coperto, con il debutto indoor sui 1.500 metri di Madrid, e poi correrò a Lievin i 3.000 metri per fare il minimo dei mondiali di Torun che saranno il mio obiettivo principale, fermo restando che disputerò anche i campionati italiani di corsa campestre di Selinunte in Sicilia a fine febbraio, perché è un appuntamento che non voglio mai perdere. Per la stagione all'aperto che sarà finalizzata sugli europei di Birmingham in agosto, non abbiamo ancora programmato le gare della Diamond League salvo il Golden Gala di Roma".