ATLETICA

Battocletti domina il Campaccio Cross Country per il secondo anno consecutivo

La fenomenale mezzofondista azzurra inizia nel migliore dei modi il nuovo anno agonistico. Annunciate le prossime gare della stagione al coperto

di Redazione Sprintnews
25 Gen 2026 - 13:00
© Sportmedia_agency/Campaccio

© Sportmedia_agency/Campaccio

Nadia Battocletti vince la 69esima edizione del Campaccio Cross Country, tradizionale corsa campestre che si svolge a San Giorgio su Legnano in provincia di Milano, con il tempo 21'10 di sui 6 km del percorso, al termine di una gara dominata dall'inizio alla fine nonostante una scivolata a metà prova, confermando quindi il successo della scorsa edizione e iniziando il suo nuovo anno agonistico con una vittoria dopo aver salutato quello vecchio, il 31 dicembre scorso, con il primo posto sui 5 km in strada della BOclassic a Bolzano.

Nell'evento valido quale tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, al secondo posto la burundese Francine Niyomokunzi, che vinse l’edizione del 2024 battendo Nadia, con il tempo di 21'32 a precedere l'altra azzurra che ha da poco ha ottenuto la cittadinanza italiana, Elvanie Nimbona, con 21'33.

LE DICHIARAZIONI DI BATTOCLETTI

"Sono molto felice di essere al Campaccio e di aver vinto qui per il secondo anno consecutivo. Oggi ho avuto qualche problema con il fango in quanto sono scivolata alcune volte, e mi sembrava di essere tornata ragazzina quando mi capitava spesso nelle campestri. Adesso mi concentrerò sulla stagione al coperto, con il debutto indoor sui 1.500 metri di Madrid, e poi correrò a Lievin i 3.000 metri per fare il minimo dei mondiali di Torun che saranno il mio obiettivo principale, fermo restando che disputerò anche i campionati italiani di corsa campestre di Selinunte in Sicilia a fine febbraio, perché è un appuntamento che non voglio mai perdere. Per la stagione all'aperto che sarà finalizzata sugli europei di Birmingham in agosto, non abbiamo ancora programmato le gare della Diamond League salvo il Golden Gala di Roma".

© Sportmedia_agency/Campaccio

© Sportmedia_agency/Campaccio

GARA MASCHILE

Il burundese Egide Ntakarutimana domina la prova riservata agli uomini sui 10 km del tracciato chiudendo con il tempo di 30'38, mentre l’ugandese Dolphine Chelimo favorito alla viglia si deve accontentare del secondo posto strappato solo negli ultimi metri all'altro burundese Celestin Ndikumana, entrambi accreditati alla fine del crono di 30'45, con il primo degli azzurri Luca Alfieri che si piazza in una buona sesta posizione con 31'06, a precedere i suoi connazionali Yassin Bouih nono in 31'20 e Luca Vecchi decimo in 31'22.

battocletti
campaccio cross country
nadia battocletti
campaccio

