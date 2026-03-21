Battocletti domina i 3000 indoor dei mondiali di Torun

Da evidenziare come le due favorite della vigilia insieme alla fenomenale mezzofondista azzurra, le due etiopi, Freweyni Hailu e Aleshign Baweke, autrici dei due migliori crono dell'anno proprio davanti a Nadia, abbiano particolarmente sofferto i ritmi bassi dei primi due terzi di gara, con la prima che è anche caduta rovinosamente per poi riprendersi chiudendo in sesta posizione in 9'02"41 due posizioni dietro la connazionale quarta in 9'00"26, mentre la seconda azzurra presente, Micol Majori, è stata undicesima in 9'04"39.