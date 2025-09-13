Battocletti argento nei 10.000 metri mondiali di Tokyo solo dietro al fenomeno Chebet

"Sono veramente commossa e stento quasi a crederci, sto vivendo un sogno praticamente dagli Europei di Roma 2024 e forse solo ora cominciando a capire il mio reale valore agonistico. È stata una gara durissima, in cui sia le keniane che le etiopi mi hanno messo a dura prova, ma mio padre Giuliano (il suo allenatore ndr) mi aveva detto di non preoccuparmi perché poi fanno fatica anche loro, e comunque tutte le persone che mi hanno seguito qui, come mia madre e il mio fidanzato, mi hanno aiutato a gestire al meglio la vigilia. Grazie a tutti, al mio gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, al mio manager Marcello Magnani e a quelli che mi supportano quotidianamente compresi ovviamente tutti i tifosi. Le lacrime di delusione di Budapest 2023 si sono trasformate oggi in lacrime di gioia. Adesso il necessario recupero per presentarsi al meglio giovedì nelle batterie dei 5000 metri".