Battocletti al debutto nel Cross Country Tour Gold in vista degli Europei in Portogallo

Per Nadia sarà la quarta esperienza in carriera sull’impegnativo tracciato del bellissimo sito archeologico di Atapuerca, riconosciuto patrimonio dell’umanità dall’Unesco, che si trova a quasi mille metri di altitudine nei dintorni di Burgos, ricordando il suo quattordicesimo posto nel 2019 quando era solamente una junior, il dodicesimo nel 2021 e il sesto nel 2022, ma da allora il suo mondo agonistico è totalmente cambiato per cui nessun traguardo per lei è precluso.