Atletica, Tortu: "Sogno un 9"92 a Tokyo 2020"

Filippo Tortu ammette di avere timori di un rinvio delle Olimpiadi ("Sono sicuro che verrà presa la giusta decisione") ma non rinuncia a sognare: "Sarebbe bello andare in finale nei 100 metri, correre in 9"92 e lottare per l'oro". In collegamento al Tg di Sportmediaset, il velocista azzurro racconta questi giorni di coronavirus: "Ho ricreato una palestra in taverna, riesco ad allenarmi bene: serve anche un po' di fantasia".