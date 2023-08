Atletica, Tamberi: "È pazzesco, mi sento un essere umano che batte i supereroi"

LE PAROLE

L'azzurro dopo l'oro mondiale nell'alto: "Sono stato ripagato di tutti i sacrifici fatti. L'oro è anche di mio padre"

"È pazzesco, è una sensazione indescrivibile. Non riesco a sentirmi dire che sono campione di tutto. Sono stato ripagato di tutti i sacrifici fatti. Dico grazie a tutte le persone che mi hanno aiutato. Mi sento un essere umano che batte i supereroi". Grande gioia per Gianmarco Tamberi dopo la conquista dell'oro mondiale nell'alto. "Ho fatto un grande riscaldamento, uno dei migliori della mia vita - ha proseguito Gimbo - Sono riuscito a restare concentrato, esternando le mie sensazioni. Il mio segreto è essere me stesso in pedana. Ha funzionato. In tanti avevano dubbi sul cambio di coach, l'oro è merito anche di mio padre".

"Conoscevo gli avversari, sapevo che poteva servire più di 2,38 per vincere. Ho cercato di essere me stesso in pedana, di rimanere concentrato e a 2,36 mi sono reso conto che era un possibile match point. Se c'è un'opportunità, devi mettercela tutta - ha proseguito Tamberi a Sky - Mi sento ripagato di tutti i sacrifici fatti, so quanto ho investito nel mio team e questo non è uno sport individuale, se c'è un lavoro di squadra che richiede tanta dedizione", ha continuato. "Quando si cambia guida tecnica dopo dodici anni si esce dalla comfort zone e la paura è tanta, mi sono caricato di tante responsabilità. Mio padre mi ha insegnato a saltare, quello che ho fatto oggi è anche grazie al percorso condotto insieme a lui. Non è stato facile - ha concluso - separarmi da lui, digerire un cambiamento del genere, non ci parliamo da tanto tempo ma è merito anche di quello che mi ha insegnato. Devo ringraziare Giulio Ciotti e Michele Palloni per come si sono approcciati a questa nuova sfida, un team affiatatissimo".

MELONI: "COMPLIMENTI A TAMBERI ORGOGLIO ITALIANO"

"Ci ha fatto sognare alle Olimpiadi di Tokyo e regalato in passato altre grandi emozioni. E anche oggi, ai Mondiali di Atletica a Budapest2023, ha saltato più in alto di tutti conquistando l'oro. Complimenti a Gianmarco Tamberi, Campione del Mondo nel salto in alto e orgoglio italiano". Cosi' su Twitter la premier Giorgia Meloni dopo il trionfo dell'azzurro.

MALAGO': "COMPLIMENTI FENOMENO"

"Grande Tamberi, W l'Italia". Il presidente del Coni Giovanni Malagò ha accolto così sul palco di 'Mediterranea - La civiltà blu' - la rassegna ideata da Micromegas Comunicazione la medaglia d'oro di Gianmarco Tamberi ai Mondiali di atletica leggera. "Gimbo ha vinto Europei, Olimpiadi e i mondiali dopo l'oro olimpico. È tanta roba". Malagò si è poi complimentato al telefono con Tamberi: "Complimenti fenomeno. Che goduria!". "Quanto godo", ha risposto 'Gimbo' da Budapest. In quel momento è scattato un applauso spontaneo per Tamberi alla platea di 'Mediterranea', forte e prolungato.