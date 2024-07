Atletica, Schwazer torna a marciare per l'ultima volta: "Per i miei figli"

ATLETICA

Scontata la controversa squalifica di 8 anni per doping, il 40enne marciatore sarò al via di una 20 km ad Arco

© Getty Images Scontata la lunghissima e controversa squalifica di 8 anni per doping, Alex Schwazer è pronto a tornare in pista per un'ultima volta a quasi 40 anni. Il campione olimpico di Pechino 2008 sarà al via stasera della "QAlex 20k", una 20 chilometri di marcia organizzata ad Arco di Trento da ASD QA Sports in collaborazione con l'Atletica Alto Garda e Ledro. Schwazer avrà un solo un rivale al via, Damiano Barbieri dell'Asd Risorgive, atleta master 42enne, e una regolare giuria di marcia. Per una precisa scelta, il risultato non sarà valido per il ranking internazionale, ma sarà regolarmente certificato per le graduatorie Fidal.

"Dopo 8 lunghissimi anni dalla mia ultima gara, tornerò a marciare. I miei figli, Ida e Noah, mi vedranno gareggiare per la prima volta e ne sono immensamente felice! Sara' una festa per tutti gli atleti, i tifosi e per le famiglie che saranno presenti - ha scritto Scwhazer su Instagram - Ringrazio tutti quelli (pochi) che mi sono stati vicini in questo doloroso (ed infernale) percorso, quelli che non mi hanno mai abbandonato, quando sarebbe stato facile farlo, quelli che hanno lottato con me e sofferto assieme a me per l'ingiustizia che dovevo sopportare e per il trattamento che mi veniva riservato. Ringrazio, infine, quelli (molti) che dopo aver compreso la mia innocenza ed estraneità ai fatti di cui ero stato accusato, mi hanno fatto sentire (seppur a distanza) il loro affetto e vicinanza, grazie".

IL RITORNO IN PISTA DI SCHWAZER