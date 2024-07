Alex Schwazer torna a gareggiare dopo la squalifica: l'altoatesino sarà al via della "QAlex 20k"

ATLETICA LEGGERA

Il campione olimpico di Pechino 2008 affronterà una 20 chilometri di marcia in programma ad Arco di Trento il prossimo 19 luglio

© Getty Images A poche ore dalla conclusione della squalifica, Alex Schwazer ha annunciato di voler tornare in pista, per lo meno per un'ultima volta prima di dire definitivamente addio all'atletica leggera. Il campione olimpico di Pechino 2008 sarà al via della "QAlex 20k", una 20 chilometri di marcia organizzata ad Arco di Trento da ASD QA Sports in collaborazione con l'Atletica Alto Garda e Ledro per rivivere quelle emozioni che solo il movimento "tacco e punta" offre.

"Alex ha chiesto a noi di organizzare la gara del suo ritorno e contemporaneamente del suo addio, e noi di QA siamo stati ben felici di accogliere la sua richiesta. Lo abbiamo fatto per l'empatia che proviamo nei confronti dell'uomo e della sua vicenda, dell'amicizia che da sempre ci lega al professor Sandro Donati - colui che per primo aveva deciso di dargli una seconda chance -, lo abbiamo fatto per l'amore che abbiamo per questo sport, l'atletica, e per le emozioni che sa dare - hanno spiegato gli organizzatori -. La formalità della richiesta di inserimento è stata espletata in mattinata. Schwazer tornerà a indossare le scarpe da gara, e lo farà in una 20 km prevista interamente in pista per garantirne l'assoluta regolarita', in una gara Fidal, con regolare giuria di marcia, ma in un meeting regionale senza alcuna ambizione di ranking internazionale".