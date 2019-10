Atletica, Mondiali: Tamberi ottavo nell'alto, 4x100 donne in finale con record italiano e pass per Tokyo 2020

DOHA 2019

Gimbo non ce l'ha fatta. Ai Mondiali di Doha, in Qatar, Gianmarco Tamberi è ottavo nella finale del salto in alto. L'azzurro supera al secondo tentativo i 2.27, fallisce l'assalto ai 2.30 e tenta per due volte il colpaccio a 2.33, non riuscendoci. Oro a Mutaz Barshim, che vola a 2.37. Record italiano per le 4x100: 42"90 per le ragazze, che centrano la finale e strappano il pass per Tokyo 2020, mentre la maschile (38"11) è fuori nonostante un gran finale di Filippo Tortu.

Gimbo Tamberi è un personaggio divisivo, come la sua barba. Anche i suoi risultati lo sono. L'ottavo posto in finale mondiale può deludere chi si aspettava una medaglia e lasciare impassibili quelli che non si aspettavano exploit, perché l'azzurro viene da un anno difficile e da una qualificazione con qualche incertezza, a 2.29. In finale, Tamberi salta al secondo tentativo 2.27 e tenta l'assalto ai 2.30. Non riuscendoci alla prima, passa la misura e prova i 2.33, fallendo le due occasioni a disposizione. Mani sul viso, ma forse la condizione non permette di volare oltre. Vola, eccome, Mutaz Barshim. Il padrone di casa, al bivio dopo due errori a 2.33, si salva all'ultimo e sfodera un 2.35 e un 2.37 che fanno impazzire il Khalifa Stadium di Doha. Barshim si prende l'oro superando di 8 cm il precedente primato stagionale. Completano il podio i russi Mikhail Akimenko e Ilya Ivanyuk (2.35).

Notizie migliori arrivano dalle staffette 4x100: le donne, con Johanelis Herrera, Gloria Hooper, Anna Bongiorni, Irene Siragusa, centrano il record italiano chiudendo in 42"90 la loro semifinale. Per loro arriva anche un posto tra le prime otto dopo la squalifica del Brasile per invasione e di conseguenza un pass per Tokyo 2020. Sfortunati i colleghi azzurri, che comunque siglano il record nazionale (38"11): Federico Cattaneo, Marcell Jacobs, Davide Manenti e Filippo Tortu chiudono al quarto posto nel loro turno ma vengono battuti dai tempi della clamorosa seconda semifinale, con sei nazionali sotto i 38". Va fuori incredibilmente il Canada di De Grasse, gli azzurri protestano per un'invasione commessa dagli Stati Uniti. Una squalifica degli americani darebbe la finale all'Italia.

Nelle altre gare, da segnalare il record del mondo di Dalilah Muhammad nella finale dei 400 metri ostacoli: 52"16 per la statunitense, che batte di quattro centesimi il suo precedente primato. Emozionanti anche i 3000 siepi, con Conseslus Kipruto che batte in rimonta e di un soffio Lamecha Girma: un centesimo divide il keniano e l'etiope. Nei 400 maschili vince Steven Gardner (record nazionale per le Bahamas) in 43"48, secondo Anthony Zambrano, terzo Fred Kerley. Dominio cubano nel lancio del disco femminile: Yaime Perez (69.17) sconfigge Denia Caballero (68.44), bronzo a Sandra Perkovic (66.72).

TAMBERI: "SPERAVO MEGLIO"

"Non è andata come speravo, sapevo che sarei potuto incappare in qualche errore tecnico. Ci vuole un po' di costanza in gara per trovare le sensazioni giuste". È il commento di Gianmarco Tamberi dopo la finale del salto in alto ai Mondiali di atletica di Doha, chiusa dal marchigiano all'ottavo posto. "In qualificazione le cose sono andate via lisce e avevamo paura che in finale potesse non essere uguale. A 2,30 abbiamo capito dove lavorare ma era troppo tardi", ha raccontato l'azzurro. "Fare praticamente un debutto stagionale a un Mondiale non è facile: quindi arrivare ottavo non è male, ma si sperava in qualcosa di piuù Si riparte subito per l'unica cosa per cui faccio atletica: le Olimpiadi. Non vedo l'ora che arrivi il giorno della mia rivincita", ha concluso 'Gimbo'.