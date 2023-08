Atletica, Mondiali: Jacobs in semifinale a fatica, Ceccarelli eliminato   

A BUDAPEST

Il campione olimpico è terzo al fotofinish nella sua batteria, Samuele chiude al quarto posto: il suo 10’’26 non basta

Ai Mondiali di atletica a Budapest vanno in scena le batterie dei 100 metri: Marcell Jacobs riesce a strappare il pass per le semifinali. Il campione olimpico (non senza difficoltà) chiude in terza posizione, valida per andare avanti, in 10’’15. Viene invece eliminato Samuele Ceccarelli, che chiude al quarto posto una batteria estremamente complicata: fa segnare il tempo di 10’’26, non sufficiente nemmeno per i ripescaggi.

Nonostante la fatica Marcell Jacobs riesce ad accedere alle semifinali dei 100 metri nei Mondiali di atletica a Budapest. Il campione olimpico strappa il pass per il turno successivo chiudendo in terza posizione nella sua batteria, vinta dal giapponese Sani Brown in 10’’07. Marcell taglia il traguardo in 10’’15, diciannovesimo tempo di giornata. Servirà molto di più per andare ancora più avanti, con Jacobs apparso ancora poco fluido (soprattutto nella parte centrale di corsa).

"Era importante comunque essere qui a gareggiare e riascoltare un'atmosfera del genere dopo tutti questi mesi. Non si possono improvvisare i 100 metri, oggi è andata come è andata e ci sono tante cose da sistemare a livello tecnico. Ho avuto probabilmente la peggiore partenza della mia vita, ho fatto una gara in recupero e l'ultima parte non mi è dispiaciuta. Domani è un'altra giornata, spero di scendere in pista altre due volte e non si possono fare miracoli, ma cercherò di mettermi meglio in moto. Darò tutto me stesso per tirare fuori ogni energia", ha commentato Jacobs.

Viene invece eliminato Samuele Ceccarelli: il campione europeo dei 60 metri è quarto nella sua batteria, con un tempo piuttosto alto (10’’26). A trionfare nel gruppo di Samuele è Lyles, uno dei grandi favoriti per la vittoria finale, protagonista di una batteria estremamente competitiva e difficile. "A questi appuntamenti cerchi di fare il meglio possibile. La semifinale era più abbordabile però non sono riuscito a restare decontratto. Ho fatto un'ottima prima parte di gara e poi c'è un gap di metà gara che mi impedisce di spingere bene fino in fondo. Mi dispiace pero' se dicessi che sono triste è una bugia, essere qui e competere a questo livelli mi riempie di orgoglio. Mi dà fiducia per gli anni a venire", le parole di Ceccarelli.