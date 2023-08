Mondiali di atletica: Stano si ritira nella 20 km di marcia, l'oro allo spagnolo Martin

MONDIALI DI ATLETICA

L'iberico rimonta Ikeda nella seconda parte di gara e si impone davanti allo svedese Karlström e al brasiliano Bonfim

I Mondiali di atletica di Budapest si aprono con la vittoria dello spagnolo Alvaro Martin nella marcia 20 km maschile: l'iberico si impone davanti allo svedese Perseus Karlström, con il podio completato dal brasiliano Caio Bonfim. Delude l'Italia: il campione olimpico Massimo Stano non riesce a completare la prova e si ritira, lontani dalle prime posizioni Francesco Fortunato e Andrea Cosi. Italia eliminata, inoltre, dalla 4x400 mista.

Si apre nel segno della Spagna l'edizione 2023 dei Mondiali di atletica. A Budapest, infatti, a trionfare è l'iberico Alvaro Martin, che vince l'oro dominando la seconda parte di gara, con l'argento che va alla Svezia rappresentata da Perseus Karlström. Lo scandinavo rimonta infatti il brasiliano Caio Bonfim che deve invece accontentarsi del bronzo. La finale cambia nel giro di pochi metri: la prima metà è dominata da Kōki Ikeda, che stacca il gruppo di inseguitori che comprende, almeno inizialmente, anche Massimo Stano e Francesco Fortunato. Il giapponese, però, crolla nell'ultima parte lasciando spazio alla rimonta di Martin, che arriva indisturbato e trionfante al traguardo di Piazza degli Eroi fermando il tempo in 1h17'32". L'attenzione si concentra così sulla lotta per l'argento: la spunta Karlström (1h17"39), che sfrutta anche l'eccessiva attenzione di Bonfim (1h17'47") dovuta alla doppia proposta di squalifica. Secondo posto, dunque, per lo scandinavo. Finisce male, invece, per l'Italia: a 3 km dal traguardo, si ritira Massimo Stano. Il campione olimpico, mai davvero in gara, decide di fermarsi per evitare ulteriori sforzi e arrivare scarico al grande obiettivo: i 35 km. Undicesimo posto, invece, per Francesco Fortunato in 1h19'01", mentre Andrea Cosi chiude trentesimo (1h23'28").

GETTO DEL PESO: WEIR E FABBRI IN FINALE

Per gli azzurri, sospiro di sollievo nel lancio del peso: in finale ci saranno i due italiani. Zane Weir riesce, con il secondo tentativo, a ottenere la misura di 21.82 metri che gli vale l'accesso alla finale: e meglio di lui ha fatto solo il brasiliano Darlan Romani con 22.37. Insieme al 27enne ci sarà anche Leonardo Fabbri che, dopo il 19.41 del primo lancio e il nullo del secondo, riesce a trovare il 20.74 che gli consente la qualificazione con il dodicesimo e ultimo posto a disposizione.

SALTO IN LUNGO: LARISSA IAPICHINO IN FINALE

Sesta misura, invece, per Larissa Iachipino nel salto in lungo: lotterà per una medaglia grazie al suo 6.73 realizzato nella qualificazione. La migliore è l'americana Tasa Davis-Woodhall con il suo 6.87. Si qualificano per le semifinali dei 1500 femminili Gaia Sabbatini e Sintayehu Vissa, che firma anche il suo miglior tempo personale (4'02"15). Eliminata, invece, Ludovica Cavalli.

ELIMINATA NELLE BATTERIE LA 4X400 MISTA

Nelle gare su pista, la spedizione azzurra incassa invece la delusione dell'eliminazione dalla 4x400 mista: il quartetto composto da Lorenzo Benati, Ayomide Folorunso, Riccardo Meli e Alice Mangione chiude sesto e non raggiunge la finale.