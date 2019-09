Atletica, Mondiali: Shelley Ann  Fraser-Pryce medaglia d’oro nei 100 m femminili  

Come da pronostici Shelley Ann Fraser-Pryce conquista la medaglia d’oro nei 100 metri piani femminili con 10’’71, miglior tempo mondiale stagionale. La giamaicana non ha troppi problemi nel conquistare per la quarta volta a un Mondiale il primo posto in questa disciplina, grazie a uno scatto perfetto alla partenza e a un allungo impressionante. Secondo posto per l’inglese Dina Asher Smith, con il record britannico di 10’’83; terzo posto per l’ivoriana Ta Lou, che chiude in 10’’90.

Shelley Ann Fraser-Pryce è la donna più veloce del mondo. Ai campionati mondiali di atletica leggera, a Doha, la campionessa giamaicana celebra il suo ruolo di favorita e si lancia al titolo in con il tempo strepitoso di 10’’71. Non c’è stata di fatto gara, con Fraser-Pryce che dimostra di essere decisamente avanti rispetto alle sue avversarie con uno scatto perfetto alla partenza e un allungo impressionante. La giamaicana può così esultare tra le lacrime per la sua quarta medaglia d’oro in carriera sulla distanza, per un totale di otto titoli mondiali e di 10 medaglie complessive. Fraser-Pryce sfiora così il suo personal best, di 10’’70 realizzato nel 2012. Dopo la gravidanza del 2017, la velocista è riuscita a riportarsi progressivamente sui livelli cui era abituata, nonostante ormai abbia già un’età matura per l’atletica: a dicembre, infatti, compirà 33 anni.



Nelle altre gare della serata, Christian Taylor regala agli Stati Uniti l’oro nel salto triplo maschile con la misura di 17,92 metri. Medaglia d’argento per il connazionale Will Claye (17,74); bronzo invece per il rappresentante del Burkina Faso, Hugues Fabrice Zango, che porta per la prima volta il suo Paese nel medagliere dell’atletica in campo mondiale con 17,56. Nel salto con l’asta femminile è medaglia d’oro per la Russia: Anželika Sidorova supera al terzo tentativo i 4,95 metri e vince la gara; argento per la statunitense Sandi Morris, bronzo per la greca Ekaterini Stefanidi che commette il suo secondo errore a 5,95. Infine, nella 4x400 mista, 3’09’’34 è il nuovo record del mondo fatto segnare dagli Stati Uniti che si portano quindi a casa l’oro in questa disciplina; 3’11’’78 per la Giamaica seconda, 3’11’’82 quello invece stabilito dal Bahrain per il bronzo.