Atletica, Mattia Furlani vince l'argento nel salto in lungo ai Mondiali Indoor

ATLETICA LEGGERA

Il rietino ha chiuso la propria prova con un salto di 8,22 metri eguagliando il neo-campione del mondo Miltiadis Tentoglu, capace di realizzare la seconda miglior misura

Atletica, Furlani d'argento nel lungo ai mondiali indoor























1 di 13

Primo podio di livello assoluto, ma soprattutto un risultato straordinario per Mattia Furlani considerato gli atleti presenti ai Mondiali Indoor di atletica leggera. Il 19enne azzurro ha conquistato l'argento nel salto in lungo che ha visto il successo del greco Miltiadis Tentoglu realizzando la medesima misura del campione olimpico, fermatasi a quota 8,22 metri, ma al tempo stesso mettendo le basi per un futuro limpido.

Mattia Furlani ha messo in chiaro le proprie intenzioni sin dal primo salto volando direttamente a 8,22 metri eguagliando così quanto realizzato da Miltiadis Tentoglu e ponendosi così al comando insieme all'ellenico. Al secondo tentativo il rietino si è però fermato a 7,91 metri dovendo cedere così la vetta a Tentoglu che è volato a 7,94 e garantendosi il gradino più alto del podio grazie alla seconda miglior misura.

Il portacolori delle Fiamme Oro Padova ha accelerato però nella quarta rotazione atterrando a 8,10 metri e prendendosi il comando momentaneo della gara prima che il campione olimpico rispondesse prontamente con 8,15 ritornando in testa per un duello senza risparmio di colpi. Il 19enne laziale ha provato a cambiare il tutto nell'ultimo tentativo, tuttavia un nullo gli ha negato la possibilità di conquistare la medaglia d'oro. Terza piazza per il giamaicano Tajay Gayle che è giunto a 8,21 metri, a un solo centimetro dalla vittoria.

60 METRI OSTACOLI, LORENZO SIMONELLI RAGGIUNGE LA SEMIFINALE VINCENDO LA PROPRIA BATTERIA

Lorenzo Simonelli non ha avuto alcun problema a superare le batterie nei 60 metri ostacoli maschili. Il primatista italiano ha affrontato la prova ad andatura dimezzata sfruttando un'ottima partenza prima di prendere il comando a metà gara e rialzarsi in vista del traguardo. Il portacolori dei Carabinieri si è così garantito una corsia centrale in semifinale fermando il cronometro in 7"61. A firmare il miglior tempo è stato lo statunitense Grant Holloway che ha tagliato il traguardo in 7"43 confermandosi il favorito della vigilia.

FURLANI: "È INCREDIBILE, SOGNO CHE SI REALIZZA. RINGRAZIO MIA MADRE"

"Incredibile, una medaglia di questo calibro è pazzesco". Sono le prime parole di Mattia Furlani dopo l'impresa ai Mondiali. "Ho acquisito

molta esperienza e stabilità mentale con le ultime gare di alto livello alle quali ho partecipato - ha detto a Rai Sport -. L'ho sognato

tanto e raggiungerlo è un'altra cosa. Questa è la prima tappa di un lungo percorso. Ringrazio molto mia madre".