Atletica, Marcell Jacobs salta anche il Golden Gala a Roma

Il 2022 di Marcell Jacobs continua a essere più problematico del previsto. Dopo il virus che lo ha messo ko in Kenya sono arrivati i problemi muscolari a cambiare i piani del campione olimpico che, per il perdurare della distrazione-elongazione di primo grado, sarà costretto a saltare il Golden Gala in programma allo stadio Olimpico di Roma. L'obiettivo è tornare in pista per il Mondiale di Eugene e l'Europeo di Monaco.