Atletica: lussazione a una spalla per Tortu, Assoluti in forse

ATLETICA

Lo sprinter si è infortunato venerdì a Grosseto dopo l'esultanza per aver centrato il pass mondiale nella staffetta 4x100

© instagram Filippo Tortu si è sottoposto questa mattina a una risonanza magnetica presso la clinica Columbus di Milano. Accompagnato dal suo ortopedico di fiducia Marco Bigoni, il campione olimpico della staffetta 4x100 è stato seguito dal professor Genovese. La risonanza ha evidenziato una lussazione della spalla destra, la cui entità non dovrebbe compromettere la partecipazione ai prossimi Mondiali di Budapest. In dubbio, invece, i Campionati Italiani Assoluti del prossimo weekend, visto che Tortu dovrà osservare tre giorni di riposo assoluto per poi procedere a una successiva rivalutazione.

Tortu si era procurato l'infortunio ieri nel meeting di Grosseto esultando in maniera forse eccessiva per il raggiungimento, da parte della staffetta azzurra di cui ha fatto parte, del minimo di partecipazione ai Mondiali in Ungheria.

Era stato lo stesso atleta dopo la qualificazione a presagire che fosse successo qualcosa alla spalla destra. "Abbiamo cercato, voluto e sognato talmente tanto questa qualificazione ai mondiali che quando ho scoperto che ce l’avevamo fatta ho esultato come mai in vita mia…forse troppo, perché per l’esultanza mi è uscita la spalla - aveva scritto Tortu sui social -. Fa male, ma fa meno male se penso che si va a Budapest!!!!!!!! Grazie ragazzi, per quello che abbiamo conquistato e per il senso di appartenenza a questa maglia che ogni volta dimostriamo insieme!

Ora la diagnosi, che non dovrebbe compromettere l'appuntamento più importante dell'anno.

