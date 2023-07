Atletica, Iapichino non si ferma più: a Montecarlo vola a 6.95

DIAMOND LEAGUE

A un mese dai Mondiali l'azzurra vince la terza gara su tre nella Diamond League

© Getty Images Larissa Iapichino non si ferma più, arriva ancora a un passo dai sette metri ed è imbattibile nella Diamond League 2023. L'azzurra vince anche a Montecarlo, ed è la terza vittoria su tre nel lungo sul massimo circuito di atletica: e il salto finale è da applausi perché vola a 6,95, misura con la quale supera in extremis la statunitense Tara Davis (6,88) e la serba Ivana Vuleta (6,86) a un mese dai Mondiali di Budapest.

La saltatrice azzurra delle Fiamme Gialle piazza una serie tutta in crescita, salto dopo salto, misura dopo misura: 6,62 al primo, poi un nullo, quindi 6,72, 6,74, 6,81 e infine il 6,95 che migliora di due centimetri il primato personale all'aperto siglato domenica scorsa in occasione dell'oro agli Europei U23 di Espoo (6,93) e a soli due centimetri dal primato al coperto che a Istanbul in marzo le ha dato l'argento agli Europei indoor (6,97).

Tre su tre per Larissa: il trionfo al Meeting Herculis dopo quelli del Golden Gala di Firenze e del Bauhaus-Galan di Stoccolma, un messaggio chiarissimo al mondo, a poche settimane dalla rassegna iridata al via il 19 agosto, giornata delle qualificazioni del lungo, alla vigilia della finale del 20 agosto. "È un momento bellissimo e cerco di godermelo al massimo, pur consapevole che potrebbe non durare per sempre e che ci saranno alti e bassi - le parole di Larissa Iapichino - ma fa tutto parte del percorso. Spero di continuare a vivermi l'atletica così, con tranquillità: da una parte mi sto abituando a calcare queste pedane, dall'altra mi sento una bambina che ancora non riesce a credere di aver vinto tre tappe consecutive in Diamond League. Oggi, senza mio papà (coach Gianni rimasto a casa, ndr) - ho costruito la gara passo dopo passo ed è stata un'esperienza nuova. Manca un mesetto ai Mondiali, non ci sono favorite nella mia specialità e voglio arrivarci nel miglior modo possibile".

E importante affermazione anche per la 4x100 azzurra che blinda la qualificazione per i Mondiali di Budapest correndo in 38.04 a Grosseto. Merito del quartetto composto da Roberto Rigali, Filippo Tortu, Lorenzo Patta e Samuele Ceccarelli, formazione inedita e capace di correre il terzo tempo di sempre per la staffetta italiana, inferiore soltanto ai due crono corsi a Tokyo in occasione della finale (37.50) e della semifinale olimpica (37.95). L'Italia, migliorando nettamente il 38.38 corso in maggio, scavalca in un colpo solo cinque nazionali nella Road To Budapest e firma il secondo tempo di ripescaggio (su 8), avendo la ragionevole certezza di non essere fuori dalle otto qualificate alla data del 30 luglio. Al termine, momenti di apprensione per Tortu, rimasto a terra dolorante ad un braccio e poi rialzatosi dopo alcuni minuti.