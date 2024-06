Atletica, la campionessa olimpica Palmisano domani sui 20 km di marcia per regalare la prima grande emozione azzurra

ATLETICA

Nella prima giornata degli Europei di Roma, in mattinata le qualifiche del lungo maschile con Furlani, mentre a fine serata Battocletti e Del Buono puntano in alto nella finale dei 5000 donne

© Colombo/FIDAL I Campionati Europei di Atletica cominciano domani alla stadio Olimpico di Roma, con la prima sessione mattutina che vedrà subito impegnati azzurri con grandi possibilità di raggiungere un risultato importante, a iniziare dal più giovane degli italiani presenti, il diciannovenne Mattia Furlani in pedana nelle qualifiche del salto in lungo, ma il clou della giornata si vivrà nella serata dalle 18.35, con la 20 km di marcia dove è presente la campionessa olimpica Antonella Palmisano.

Tra le competizioni da seguire con particolare interesse, ci saranno in mattinata le batterie degli 800 maschili dove gareggerà tra gli altri l'azzurro primatista stagionale europeo, Catalin Tecuceanu, ma pure quelle dei 1500 femminili dove ci saranno tre italiane scelte tra un numero doppio di aventi diritto, Ludovica Cavalli, Sintayehu Vissa e Marta Zenoni, mentre invece nella serata, oltre alla grande attesa per la prova della marcia, ci saranno le qualifiche del peso maschile con attenzione massima per il fresco primatista italiano e anche lui nettamente leader stagionale continentale, Leonardo Fabbri, per chiudere con l'ultima gara della giornata, i 5000 femminili, dove Nadia Battocletti e Federica Del Buono saranno impegnate nella finale diretta alla ricerca di un grande piazzamento.

GLI ORARI DEGLI ITALIANI NELLA SESSIONE MATTUTINA DELL' 8 GIUGNO

9.35 Disco M Qualificazione (Gr. A): Alessio Mannucci

9.40 100 ostacoli F Eptathlon: Sveva Gerevini

10.10 100 ostacoli F Batterie: Veronica Besana, Giada Carmassi, Elena Carraro

10.40 110 ostacoli M Batterie: Hassane Fofana, Giorgio Giacalone

10.55 Disco M Qualificazione (Gr. B): ev. Alessio Mannucci

11.10 Triplo F Qualificazione: Dariya Derkach

11.35 Alto F Eptathlon: Sveva Gerevini

11.45 1500 F Batterie: Ludovica Cavalli, Sintayehu Vissa, Marta Zenoni

12.15 Disco F Qualificazione (Gr. A): Emily Conte, Daisy Osakue, Stefania Strumillo

12.20 800 M Batterie: Simone Barontini, Catalin Tecuceanu, Francesco Pernici

12.55 Lungo M Qualificazione: Mattia Furlani, Filippo Randazzo, Kareem Mersal

13.05 3000 siepi F Batterie: Eleonora Curtabbi

13.35 Disco F Qualificazione (Gr. B): ev. Emily Conte, Daisy Osakue, Stefania Strumillo

GLI ORARI DEGLI ITALIANI NELLA SESSIONE POMERIDIANA DELL' 8 GIUGNO

18.35 Marcia 20 km F Finale: Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti

18.40 Peso F Eptathlon: Sveva Gerevini

19.55 Peso M Qualificazione: Lorenzo Del Gatto, Leonardo Fabbri, Zane Weir

20.30 Alto F Qualificazione: Elena Vallortigara, Aurora Vicini

21.00 Disco M Finale: ev. Alessio Mannucci

21.10 100 M Batterie: Matteo Melluzzo, Roberto Rigali

21.45 200 F Eptathlon: Sveva Gerevini

22.20 4x400 mista Finale: squadra italiana

22.40 5000 F Finale: Nadia Battocletti, Federica Del Buono, Micol Majori