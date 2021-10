Atletica, Jacobs guarda avanti: "Con la testa sono già agli Europei"

ATLETICA

Il campione olimpico al Festival di Trento: "Il record del mondo? Bisogna sempre sognare in grande"

Ospite del Festival di Trento, Marcell Jacobs ha ricordato le imprese olimpiche di Tokyo 2020. "Sapevo che Tamberi aveva vinto l'oro e mi ha dato un'adrenalina incredibile - ha raccontato il re dei 100 metri e della staffetta - Ai blocchi di partenza ho sentito che c'era qualcosa nell'aria a mio favore. Perché loro e non io mi sono detto guardando i miei avversari". Sul futuro: "Con la testa sono già agli Europei". Getty Images

"Quando rivedo la finale vedo quello che non ho nel ricordo di quel momento. Mi dà la voglia di allenarmi sempre di più per migliorare ancora - ha aggiunto l'olimpionico a cui il pubblico dell'auditorium Santa Chiara ha dedicato una vera e propria ovazione -. Ogni volta che riguardo la gara mi emoziona, è bello, ma allo stesso tempo guardo le cose che potevo fare meglio. Alla falsa partenza non mi sono mosso. Non potevo permettermi di sprecare nemmeno un goccio di forza. Poi quando siamo partiti davvero ho dato tutto. Non ho mai avuto la percezione di essere davanti se non all'ultimo centimetro".

L'importanza del lavoro di squadra. "Ho iniziato a collaborare con professionisti con cui abbiamo condiviso lo stesso sogno, lo stesso progetto. Il mio allenatore, Paolo Camossi, e tutti gli altri sono stati fondamentali. Ci abbiamo sempre creduto di fare qualcosa di grande e ci siamo riusciti. Bisogna avere un sogno e andarselo a prendere".

L'azzurro è proiettato al futuro. - "Mancano 2 anni e 10 mesi alle Olimpiadi di Parigi, sono dietro l'angolo. L'anno prossimo ai Mondiali sarà una gara tosta, perché tutti vorranno prendersi la vittoria. Sarà una stagione lunga, con tante gare da fare. Io partirò dalla stagione indoor per migliorare in partenza, spero di vincere il piu' possibile e soprattutto la piu' importante".

Un pensierino al record di Usain Bolt. "Il record del mondo? Fino all'anno scorso guardavo al record europeo, oggi credo che quando fai sport devi sempre puntare al massimo. E' inutile accontentarsi e bisogna sempre sognare in grande. Meglio il record o una medaglia olimpica? Una medaglia tutta la vita, perché il record qualcuno può sempre togliertelo una medaglia no