Atletica, Jacobs salta il raduno delle staffette azzurre a causa degli impegni sui 100 metri di Ostrava e Oslo

Da lunedì 27 al lavoro il gruppo delle 5 squadre azzurre che prenderanno parte agli Europei di Roma senza il campione olimpico che gareggerà in due importanti meeting mondiali

© Francesca Grana/FIDAL Marcell Jacobs, dopo il positivo debutto italiano sui 100 metri del Roma Sprint Festival che lo ha visto primeggiare in 10”07 davanti a Chituru Ali, sarà impegnato nella prossima settimana in due meeting di elevati contenuti tecnici a cominciare da martedì 28 maggio, nel classico Golden Spike di Ostrava nella Repubblica Ceca, e poi due giorni dopo giovedì 30 nella quinta tappa annuale di Diamond League, la prima europea, a Oslo in Norvegia dove ci sarà anche la super sfida con il campione del mondo di Eugene 2022, lo statunitense Fred Kerley, argento a Tokyo in occasione dell’oro a cinque cerchi del velocista azzurro.

Saranno due appuntamenti importanti per verificare le reali condizioni di Jacobs in vista degli Europei di Roma che inizieranno il 7 giugno e, sempre nell’ottica di tale importantissimo appuntamento della stagione, ci sarà da lunedì 27 a venerdì 31 maggio l’ultimo raduno delle staffette prima della competizione continentale, presso lo Stadio dei Marmi del Foro Italico di Roma, con la scontata assenza proprio del campione olimpico ma anche del primatista stagionale italiano sui 100 metri, Chituru Ali che ha corso in 10”06 a Dubai, in pieno accordo tra la direzione tecnica e il suo staff nell’ottica di preservare il percorso verso la sua prova individuale agli Europei.

Per il resto va evidenziato nell’elenco dei partecipanti al raduno il rientro nel gruppo del campione olimpico della 4x100 di Tokyo Fausto Desalu, la presenza di Lorenzo Patta che evidentemente ha smaltito prima del previsto il piccolo problema patito a Savona al suo debutto in gara singola, mentre la primatista italiana dei 100 Zaynab Dosso, anche lei impegnata nel meeting di Continental Tour Gold di Ostrava martedì 28, si unirà poi alle sue compagne gli ultimi due giorni del 30 e 31 maggio.

TUTTI I CONVOCATI PER IL RADUNO

4x100 uomini: Samuele Ceccarelli, Fausto Desalu, Andrea Federici, Matteo Melluzzo, Lorenzo Patta, Marco Ricci, Roberto Rigali e Filippo Tortu.

4x100 donne: Anna Bongiorni, Arianna De Masi, Zaynab Dosso, Carlotta Fedriga, Gloria Hooper, Dalia Kaddari, Chiara Melon, Alessia Pavese e Irene Siragusa.

4x400 uomini/mista: Vladimir Aceti, Lorenzo Benati, Lapo Bianciardi, Brayan Lopez, Riccardo Meli, Alessandro Moscardi, Francesco Domenico Rossi e Luca Sito.

4x400 donne/mista: Ilaria Accame, Alessandra Bonora, Rebecca Borga, Alice Mangione, Anna Polinari, Laura Rami, Giancarla Trevisan e Virginia Troiani.