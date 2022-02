ISTAF Indoor di Berlino: Jacobs torna in pista e vince i 60 metri

ATLETICA

Il campione olimpico di Tokyo ricomincia da dove aveva terminato e si aggiudica la gara con il tempo di 6"51’

Dopo più di sei mesi dalla straordinaria medaglia d’oro nei 100 metri olimpici a Tokyo 2020, Marcell Jacobs è tornato a correre in pista. Alla Mercedes Benz Arena di Berlino il campione azzurro si è cimentato nei 60 metri piani, distanza in cui è detentore del titolo europeo, e ha conquistato il primo posto in occasione degli ISTAF Indoor con il tempo 6"51 davanti all’ivoriano Arthur Cissé e al francese Jimmy Vicaut. Ottimo avvio di stagione. Jacobs torna in pista a Berlino Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte

Marcell Jacobs è tornato sotto le luci della ribalta 182 giorni dopo l’apoteosi di Tokyo 2020. Il Campione olimpico dei 100 metri non aveva più gareggiato dai tempi della conquista della medaglia d’oro nella gara regina dei Giochi (1° agosto 2021) e nella 4×100 (6 agosto). C’era quindi grande attesa per ammirarlo nuovamente. Il velocista azzurro ha scelto la Mercedes Menz Arena di Berlino per il suo grande debutto stagionale, prima tappa di avvicinamento ai Mondiali al coperto in programma a fine marzo a Belgrado. Nell’evento in terra tedesca ha optato per i 60 metri piani, specialità nella quale si è laureato campione d’Europa lo scorso anno a Torun (Polonia). Risultato: vittoria in finale con il tempo di 6"51, dopo avere già dominato in batteria (6"57).

L’atleta di Desenzano del Garda comincia così la propria stagione con una buonissima gara. Il suo obiettivo è quello di prepararsi al top per i Mondiali indoor nella capitale serba che si disputeranno dal 18 al 20 marzo. Ancora un mese e mezzo di rodaggio, quindi, per arrivare al meglio a questo appuntamento.

"VOGLIO MIGLIORARE IL PRIMATO EUROPEO DEI 60 METRI"

"Obiettivo abbastanza raggiunto, perché volevo fare un tempo vicino ai 6"50...". E' questo il primo commento a caldo di Marcell Jacobs dopo aver vinto i 60 metri al Meeting di Berlino alla prima uscita in pista dopo i trionfi di Tokyo. "Prima della batteria avevo un po' di tensione, poi è passata e ora il mio obiettivo in questa prima parte di stagione, quella indoor, è di migliorare il primato europeo dei 60 - ha aggiunto il velocista azzurro -. Poi cercherò di onorare in ogni gara il titolo che mi sono guadagnato: sono tornato, e sono lo stesso di sempre, seguitemi".