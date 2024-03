Atletica, Jacobs e Tamberi fissano gli obiettivi verso le Olimpiadi: esordio al Meeting di Ostrava

ATLETICA LEGGERA

I due campioni olimpici apriranno la propria stagione all'aperto il 28 maggio prossimo nella competizione ceca

Il Meeting di Ostrava sarà un passaggio chiave per l'atletica leggera italiana. Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi torneranno in gara in occasione della sfida in programma il 28 maggio prossimo in Repubblica Ceca segnando il primo test in vista sia degli Europei che delle Olimpiadi Estive. Accomunati da quel successo a cinque cerchi in quel 1 agosto 2021, il velocista bresciano e il saltatore marchigiano riuniranno le proprie strade nell'appuntamento del World Continental Tour prima di trasferirsi a Roma per la competizione continentale.

"Sarà la mia prima volta a Ostrava, non potevo perdere l’opportunità di correre di fronte a un così grande pubblico e su una pista così veloce - ha spiegato Jacobs a cui hanno fatto eco le parole di Tamberi -. Non vedo davvero l’ora di gareggiare. Adoro l’atmosfera, adoro la pista, adoro il tempo. Adoro quel posto dove saltare. Non vedo davvero l’ora di saltare in alto lì".

