Atletica: Jacobs dimesso dall'ospedale dopo il problema gastrointestinale ma niente Nairobi

problema gastrointestinale

Paolo Camossi, coach del campione olimpico a Tokyo 2020 sui 100 e 4x100: "Ha rimandato il rientro in Italia"

Marcell Jacobs non sarà al via del meeting di Nairobi. L'azzurro, campione olimpico dei 100 metri e della 4x100, è stato costretto a dare forfait della gara odierna a causa di un problema gastrointestinale. Dopo 24 ore in osservazione al Pronto Soccorso del Ruaraka Uhai Neema Hospital gestito dalla Ong italiana World Friends, Jacobs è stato dimesso ma non tornerà subito in Italia come da piani iniziali: "Gli girava la testa, con la prospettiva di un viaggio di 12 ore davanti ha preferito rimandare la partenza" ha detto il coach Camossi. Getty Images

Voleva esserci a tutti i costi nella sua prima gara sui 100 metri dal giorno del trionfo olimpico a Tokyo, in occasione del Kip Keino Classic di Nairobi che rappresenta la terza tappa del Continental Tour Gold. E invece Jacobs alza bandiera bianca contro un avversario che non è in pista: venerdì pomeriggio i primi malesseri, poi il trasporto al Pronto Soccorso e il ricovero con flebo di antibiotici e infine le dimissioni prima del viaggio di ritorno in Italia che a questo punto dovrebbe avvenire domenica.

Il prossimo appuntamento in pista è previsto mercoledì 18: al meeting di Savona dovrebbe correre i 200 metri, nuova misura su cui si sta allenando.