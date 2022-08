Atletica, Diamond League Montecarlo: Tamberi è ottavo nel salto in alto

ATLETICA

Nel Principato di Monaco il campione olimpico non riesce a superare i 2.25 metri, Furlani chiude settimo nel salto in lungo

© Getty Images Decima tappa della Wanda Diamond League 2022 e ultimo appuntamento prima degli Europei di Atletica che si terranno a Monaco di Baviera la prossima settimana. Allo stadio Louis II di Montecarlo, Gianmarco Tamberi chiude ottavo la sua prova di salto in alto. Il campione olimpico a Tokyo 2020 non riesce ad andare oltre la misura di 2.20 metri: tre errori ai 2.25. Nel salto in lungo, Matteo Furlani è settimo con 7.90. Roberta Bruni quarta nell’asta.

Gianmarco Tamberi non decolla. A cinque giorni dall’inizio dei Campionati Europei di Atletica leggera, in programma a Monaco di Baviera per tutta la prossima settimana (dal 15 al 21 agosto), il vincitore alle Olimpiadi di Tokyo 2020 non fa esattamente benissimo: gli riesce soltanto un salto a 2.20 metri (quota superata al secondo tentativo) prima dei tre errori a 2.25 che fanno volgere al termine la sua gara, con un deludente ottavo posto finale.

Insomma: nella gara di salto in alto dell’Herculis Meeting di Montecarlo, tappa monegasca di Diamond League, Tamberi dimostra tutte le problematiche più volte da lui stesso dichiarate: su una condizione non certamente ideale a causa dei postumi di un problema alla coscia sinistra, ma anche del Covid contratto al ritorno da Eugene. Anche se era scontata una sua certa stanchezza questa sera, dopo la vittoria nel meeting ungherese di Székesfehérvár di due giorni fa (con 2.24), nelle prossime ore si vedrà quali saranno le sue decisioni in merito alla partecipazione agli imminenti campionati continentali.

Allo stadio Louis II, decimo appuntamento della Diamond League 2022, c’erano altri quattro rappresentanti italiani in gara. Roberta Bruni ottiene il miglior piazzamento della serata nel salto con l’asta: la romana giunge infatti quarta, fermandosi a 4.51 nella gara vinta dall’australiana Nina Kennedy con 4.66. Incoraggiante prestazione per il giovane talento Mattia Furlani, 17enne reduce dai Mondiali Under 20 in Colombia e alla sua prima esperienza in questa competizione. L’azzurrino arriva settimo nella gara di salto in lungo, piazzando un buon 7.90 al primo tentativo. Settima Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, corsi in 55”01’, mentre è decima Gaia Sabbatini nei 1500, con un tempo 4:04.96.

TAMBERI: "AGLI EUROPEI CI SARO'"

"Mi aspettavo un altro tipo di prestazione e mi dispiace per le tantissime persone venute a sostenermi oggi ero molto stanco, mi sentivo svuotato, non ho recuperato a pieno dalla gara di lunedì in Ungheria ma non credo che questa serata precluderà la mia partecipazione agli Europei". Così, dai microfoni Rai, 'Gimbo' Tamberi che quindi conferma la presenza nella competizione per il titolo continentale a Monaco di Baviera. "Per quanto non mi sentissi bene già dal riscaldamento - dice ancora l'olimpionico del salto in alto -, ho voluto provarci, anche per l'affetto dei tanti tifosi italiani in tribuna. Questi due test non sono stati un gran successo, ma li metto da parte, non riesco a prendermela con me stesso: giorno dopo giorno mi sento un pochino meglio, so che in 7-8 giorni può cambiare tutto e lì mi aspetta un'altra gara. L'obiettivo è andare in finale e poi giocarmi tutto".