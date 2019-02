Atletica, Coppa del Mondo: Vanessa Ferrari d'oro nel corpo libero

24/02/2019

"Buongiorno Italia, oggi il risveglio è D'OROOOOOOOO". Vanessa Ferrari trionfa nel corpo libero nella seconda tappa della Coppa del Mondo di ginnastica artistica a Melbourne e festeggia nel migliore dei modi il suo ritorno in pedana dopo il crac dei Mondiali 2017. Dopo 500 giorni di assenza a causa della rottura del tendine d’Achille, la bresciana torna sul gradino più alto del podio in una manifestazione internazionale (l’ultima volta erano gli Europei del 2014) e lo fa nel momento più importante, visto che questo evento assegna punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. La 28enne conquista 30 punti e balza momentaneamente al comando della classifica di specialità, in Giappone andrà solo la vincitrice della Sfera di Cristallo.