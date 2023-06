Atletica, campionessa del peso belga costretta a correre i 100 ostacoli

EUROPEI

La storia di Jolien Maliga Boumkwo è anche una storia di spirito di squadra, il video virale sui social network

© twitter La storia che arriva dagli Europei di atletica a squadre in corso a Cracovia ha dell’incedibile e in poco tempo è diventata virale sul web. Dopo l'infortunio di Anne Zagrè e il forfait di Hanne Claes (specialista dei 400 ostacoli), la campionessa belga di lancio del peso, Jolien Maliga, è stata costretta a disputare la gara dei 100 metri ostacoli per permettere alla sua squadra di guadagnare i punti che potrebbero essere decisivi per evitare la retrocessione in seconda serie.

Nonostante le evidenti difficoltà, la campionessa del lancio del peso (che in carriera ha conquistato 12 titoli e che il giorno precedente aveva sfiorato il podio nella sua specialità) ha completato la prova saltando ogni ostacolo e rispettando il regolamento ed è arrivata al traguardo con il tempo di 32''81 (la vittoria è andata alla spagnola Errandonea in 13''22).

Un grande esempio di spirito di squadra: "Non era uno scherzo. Quando me l'hanno chiesto sono stata contenta – ha ammesso la Maliga al canale ufficiale dell'evento – ma prima di accettare ho sentito il parere del mio allenatore. A volte facciamo ostacoli durante l'allenamento, quindi sapevo come procedere però ero consapevole che non dovevo strafare col rischio di farmi del male".