Arese in cerca della finale nei 1500 del suo record italiano appena conquistato

ATLETICA

Tanti azzurri da seguire nella mattinata delle qualifiche. Nella serata grande attesa per la finale dei 200 metri di Tortu e Desalu

© Colombo/FIDAL Nella quarta giornata di domani dei Campionati Europei di Roma, giunti al loro giro di boa con un medagliere già da record, ci saranno in mattinata importanti esordi azzurri nelle gare di qualificazione, in particolare Pietro Arese fresco del record nazionale sui 1500 strappato dopo 34 anni a Gennaro Di Napoli, con Federico Riva e Ossama Meslek, Claudio Stecchi nell'asta, Alessandro Sibilio nei 400 H per quanto riguarda gli uomini, Elena Bellò ed Eloisa Coiro negli 800, Ayomide Folorunso e Alice Muraro nei 400 H nelle prove femminili.

Nella serata, come sempre, la disputa delle finali per i titoli con la presenza certa in tre di queste di atleti italiani, quali Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo nell'asta, Sara Fantini nel martello, Yassin Bouih e Osama Zoghlami nei 3000 siepi, ma enorme attesa naturalmente per quella dei 200 metri che dovrebbe vedere la presenza dei due staffettisti d'oro di Tokyo 2020, Filippo Tortu e Fausto Desalu, impegnati questa sera nelle semifinali.

Da non dimenticare, infine, le altre due finali sul giro di pista sia al maschile che femminile, a cui si accederà con le semifinali sempre di questa sera dove saranno sui blocchi Luca Sito ed Edoardo Scotti tra gli uomini, con il primo apparso sinora in condizione straripante, Alice Mangione, Anna Polinari e Giancarla Trevisan tra le donne.

GLI ORARI DEGLI ITALIANI NELLA SESSIONE MATTUTINA DEL 10 GIUGNO

10.05 100 M Decathlon: Dario Dester, Lorenzo Naidon

10.18 Asta M Qualificazione: Simone Bertelli, Claudio Stecchi

10.25 Giavellotto F Qualificazione (Gr. A): ev. Federica Botter

10.35 200 F Batterie: Irene Siragusa

11.05 Lungo M Decathlon: Dario Dester, Lorenzo Naidon

11.20 1500 M Batterie: Pietro Arese, Ossama Meslek, Federico Riva

11.45 Giavellotto F Qualificazione (Gr. B): ev. Federica Botter

11.50 800 F Batterie: Elena Bellò, Eloisa Coiro

12.40 400 ostacoli M Semifinali: Alessandro Sibilio, Giacomo Bertoncelli, Mario Lambrughi

13.05 Peso M Decathlon: Dario Dester, Lorenzo Naidon

13.15 400 ostacoli F Semifinali: Ayomide Folorunso, Alice Muraro, Linda Olivieri

GLI ORARI DEGLI ITALIANI NELLA SESSIONE POMERIDIANA DEL 10 GIUGNO

19.30 Alto M Decathlon: Dario Dester, Lorenzo Naidon

20.15 Asta F Finale: Roberta Bruni, Elisa Molinarolo

21.05 200 F Semifinali: Dalia Kaddari, ev. Irene Siragusa

21.33 Martello F Finale: Sara Fantini

21.40 400 M Finale: ev. Edoardo Scotti, Luca Sito

21.50 400 F Finale: ev. Alice Mangione, Anna Polinari, Giancarla Trevisan

22.00 3000 siepi M Finale: Yassin Bouih, Osama Zoghlami

22.20 400 M Decathlon: Dario Dester, Lorenzo Naidon

22.50 200 M Finale: ev. Fausto Desalu, Diego Pettorossi, Filippo Tortu