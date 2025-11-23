Aouani brillante terzo nella classica Cinque Mulini di cross

Per il trentenne atleta azzurro, nato agonisticamente come mezzofondista prolungato ma ormai da qualche anno grande specialista della maratona, sulla cui distanza dei 42,195 km ha raggiunto nel 2025 due grandi traguardi, quali l'oro nei campionati europei di Lovanio in Belgio e il bronzo nei mondiali di Tokyo, una prestazione molto coraggiosa affrontata con il solo intento di onorare l'evento e di promuovere la disciplina del cross, considerando che quella odierna come da lui dichiarato è stata solo una parentesi nella sua preparazione in vista dei futuri impegni, sempre in maratona, del 2026.