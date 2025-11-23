Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
atletica
ATLETICA

Aouani brillante terzo nella classica Cinque Mulini di cross

Il bronzo mondiale della maratona di Tokyo riporta l'Italia sul podio della più antica corsa campestre nazionale

di Redazione Sprintnews
23 Nov 2025 - 14:17
© Grana/Fidal

© Grana/Fidal

Iliass Aouani chiude in terza posizione con il tempo di 23'29 gli 8.200 metri della 93esima edizione della Cinque Mulini di cross, classica corsa campestre italiana che si disputa a San Vittore Olona in provincia di Milano, al termine di una gara dominata dal diciottenne eritreo Amanuel Saymon in 22'48, davanti al vincitore del 2024, il ventenne keniano Matthew Kipkoech Kipruto secondo in 23'20, mentre gli altri due azzurri Luca Alfieri e Osama Zoghlami si piazzano rispettivamente quarto e quinto in 23'31 e 23'34.

Per il trentenne atleta azzurro, nato agonisticamente come mezzofondista prolungato ma ormai da qualche anno grande specialista della maratona, sulla cui distanza dei 42,195 km ha raggiunto nel 2025 due grandi traguardi, quali l'oro nei campionati europei di Lovanio in Belgio e il bronzo nei mondiali di Tokyo, una prestazione molto coraggiosa affrontata con il solo intento di onorare l'evento e di promuovere la disciplina del cross, considerando che quella odierna come da lui dichiarato è stata solo una parentesi nella sua preparazione in vista dei futuri impegni, sempre in maratona, del 2026.

GARA FEMMINILE

La diciottenne etiope Yenenesh Shimket ha replicato il successo della passata edizione dominando la prova sui 6.200 metri del percorso riservato alle donne con il tempo di 19'11, mentre nettamente dietro di lei la keniana Sharon Chepkemoi ha battuto in volata per il secondo posto la burundese Elvanie Nimbona terza, rispettivamente con i crono di 19'46 e 19'47.

Valentina Gemetto ha confermato le buone impressioni mostrate nel corso del Cross Internazionale di Soria in Spagna, disputato la settimana scorsa dove chiuse in terza posizione, con il quarto posto odierno in 20'19 davanti a un gruppo di altre italiane a partire da Lucia Arnoldo quinta in 20'25, Micol Majori sesta in 20'34, Gaia Colli settima in 20'42, Federica Zanne ottava in 20'45, Chiara Munaretto nona in 20'47 e Nicole Svetlana Reina decima in 20'48.

aouani
cinque mulini
cross

Ultimi video

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

00:59
Coppa Davis live

Coppa Davis live

01:41
Oggi Italia-Belgio

Oggi Italia-Belgio

00:55
'OPERA D'ARTE PER CELEBRARE LO SPIRITO OLIMPICO: OSPEDALE NIGUARDA MCH

A Niguarda un'opera d'arte per celebrare lo spirito olimpico

01:46
Coppa Davis a Bologna

Coppa Davis a Bologna

02:18
DICH FELICIANO LOPEZ (DIR. FINALS COPPA DAVIS) 19/11 DICH

Feliciano Lopez: "Il lavoro della Federtennis italiana è stato enorme"

03:38
DICH VOLANDRI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Volandri: "Cobolli ha avuto un approccio strepitoso, Berrettini è fatto per giocare in Davis"

01:42
DICH PALLADINO PER SITO 19 11

Palladino: "Aspettavo l'Atalanta perché è un top club, siamo sulla stessa lunghezza d'onda"

02:57
DICH COBOLLI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Cobolli: "Quando metto questa maglia mi trasformo"

01:25
DICH BERRETTINI POST AUSTRIA 19/11 DICH

Berrettini: "Grande emozione e grande gioia, nel totale una buonissima partita"

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

I più visti di Atletica

Jacobs ancora senza scarpette a due mesi dall'ultima gara di Tokyo

Kelly Doualla festeggia 16 anni dopo un 2025 da autentica rivelazione

Battocletti in gara ad Atapuerca con destinazione finale Lagoa

Furlani: "È ora di prendere il record italiano nel lungo"

Jacobs: 31 anni e il grande interrogativo sul prosieguo della sua carriera agonistica

Addio a Dick Fosbury, l'atleta che rivoluzionò il salto in alto

Notizie del giorno
Vedi tutti
14:42
Pellegrino, altra doppietta d'oro: il Parma esulta al Bentegodi. Giovane, che errore!
14:38
Verona-Parma: le foto del match
14:35
Shiffrin domina anche lo slalom di Gurgl: l'italo-albanese Colturi ancora seconda, male le azzurre
14:41
Leclerc: "Mi sono preso rischi incredibili". Hamilton: "Non vedo l'ora che finisca l'anno"
14:28
Scherma: da congresso mondiale sei riconoscimenti a Italia