Aouani brillante terzo nella classica Cinque Mulini di cross

Il bronzo mondiale della maratona di Tokyo riporta l'Italia sul podio della più antica corsa campestre nazionaledi Redazione Sprintnews
© Grana/Fidal
Iliass Aouani chiude in terza posizione con il tempo di 23'29 gli 8.200 metri della 93esima edizione della Cinque Mulini di cross, classica corsa campestre italiana che si disputa a San Vittore Olona in provincia di Milano, al termine di una gara dominata dal diciottenne eritreo Amanuel Saymon in 22'48, davanti al vincitore del 2024, il ventenne keniano Matthew Kipkoech Kipruto secondo in 23'20, mentre gli altri due azzurri Luca Alfieri e Osama Zoghlami si piazzano rispettivamente quarto e quinto in 23'31 e 23'34.
Per il trentenne atleta azzurro, nato agonisticamente come mezzofondista prolungato ma ormai da qualche anno grande specialista della maratona, sulla cui distanza dei 42,195 km ha raggiunto nel 2025 due grandi traguardi, quali l'oro nei campionati europei di Lovanio in Belgio e il bronzo nei mondiali di Tokyo, una prestazione molto coraggiosa affrontata con il solo intento di onorare l'evento e di promuovere la disciplina del cross, considerando che quella odierna come da lui dichiarato è stata solo una parentesi nella sua preparazione in vista dei futuri impegni, sempre in maratona, del 2026.
GARA FEMMINILE
La diciottenne etiope Yenenesh Shimket ha replicato il successo della passata edizione dominando la prova sui 6.200 metri del percorso riservato alle donne con il tempo di 19'11, mentre nettamente dietro di lei la keniana Sharon Chepkemoi ha battuto in volata per il secondo posto la burundese Elvanie Nimbona terza, rispettivamente con i crono di 19'46 e 19'47.
Valentina Gemetto ha confermato le buone impressioni mostrate nel corso del Cross Internazionale di Soria in Spagna, disputato la settimana scorsa dove chiuse in terza posizione, con il quarto posto odierno in 20'19 davanti a un gruppo di altre italiane a partire da Lucia Arnoldo quinta in 20'25, Micol Majori sesta in 20'34, Gaia Colli settima in 20'42, Federica Zanne ottava in 20'45, Chiara Munaretto nona in 20'47 e Nicole Svetlana Reina decima in 20'48.