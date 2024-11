Andy Diaz senza limiti nel salto triplo per la prossima stagione agonistica

Una grande impresa quella del saltatore nato a L'Avana il 25 dicembre 1995, in quella che era di fatto la sua seconda esperienza a cinque cerchi in quanto presente anche a Tokyo nel 2021 con la squadra di Cuba, ma si era poi infortunato in allenamento per cui non aveva potuto disputare le qualifiche e non era dopo più tornato nella sua nazione per scegliere di cercare di dare una svolta diversa alla sua vita proprio in Italia, non senza infinite difficoltà incontrate nei primi mesi della sua permanenza nella capitale, risolte grazie alla straordinario cuore proprio del suo attuale tecnico Donato, che ha fatto di tutto per aiutarlo a inserirsi nel nostro paese.