Andy Diaz determinato a superare nel 2026 qualsiasi avversario a cominciare dalla pubalgia che lo ha condizionato a Tokyo

"Tra me e Pedro esiste da quando vivevamo a Cuba una sana competizione che si manifesta in maniera più vivace durante le gare dove l'adrenalina aumenta a dismisura. In realtà la premessa dello scambio di battute a Tokyo era stata la finale della Diamond League a Zurigo di qualche settimana prima, dove l'ho battuto vincendo il mio terzo trofeo del diamante e dove, alla fine della gara sono andato da lui che a sua volta ne ha vinti tre, dicendogli che eravamo pari e che nel 2026 ci sarebbe stata la bella per definire chi fosse il diamante assoluto. Lui invece mi ha risposto che ci saremmo visti a Tokyo e quando, dopo la sua vittoria, io che ero vicino a lui ho sentito che diceva di voler ritirarsi, mi sono avvicinato ancora di più e gli ho detto che non doveva assolutamente farlo perché volevo la rivincita ed ero certo che l'avrei battuto, per cui ci siamo un po' ulteriormente scaldati, e in ogni caso posso dire con certezza che non si ritirerà assolutamente".