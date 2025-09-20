4x100 maschile eliminata nella semifinale dei mondiali di Tokyo

La formazione azzurra chiude in sesta posizione con il giallo di un sudafricano che fa inciampare Jacobs al cambio, ma poi il ricorso non è accoltodi Redazione Sprintnews
La 4x100 maschile italiana chiude la sua avventura mondiale dopo la sesta posizione nella propria semifinale dei mondiali di Tokyo con il tempo di 38"52, che di fatto non la qualifica alla finale di domani, ma rimane il giallo del contatto subito da Marcell Jacobs che viene toccato dal sudafricano Shaun Maswagniyi mentre sta per lanciarsi, perdendo un appoggio e ovviamente del tempo prezioso, facendo quindi un cambio molto schiacciato con il primo frazionista Fausto Desalu.
La squadra italiana che ha schierato poi in terza frazione Lorenzo Patta e in quarta Matteo Melluzzo, autori tutti di una buona prova, ha quindi presentato ricorso per il contatto subito dal doppio campione olimpico di Tokyo 2021, ma questo è stato successivamente respinto, mentre vanno evidenziate le clamorose eliminazioni nella gara dell'Italia, sia del Sudafrica in quanto il velocista che ha toccato Jacobs si è fermato, che della Gran Bretagna a sua volta per un errore nel cambio, così come la Giamaica nella prima semifinale.
LE DICHIARAZIONI DI JACOBS
"Ho fatto tante staffette e non mi era mai capitata una cosa del genere. Mi sembrava di essere nella mia corsia, per cui adesso vedremo se ci saranno i margini per recuperare la finale anche perché ci sono in ogni caso 9 corsie. Peccato veramente perché eravamo molto carichi e convinti di poter fare bene".
Va aggiunto infine, per dovere di cronaca, che la responsabilità del contatto è stata infine attribuita nell'esame del filmato proprio al velocista azzurro, per cui è deciso che la formazione sudafricana debba ripetere da sola la gara, e se otterrà uno dei due tempi di ripescaggio potrà accedere alla finale.
La squadra italiana della 4x400 metri femminile, composta da Anna Polinari, Virginia Troiani, Alessandra Bonora e Alice Mangione, conquista invece la finale che si disputerà domani 21 settembre alle 13.35 ore italiane, grazie all'ultimo tempo di ripescaggio di 3'24"71 realizzato con la quarta posizione nella prima semifinale, che non bastava per la qualificazione diretta ma è stato sufficiente per realizzare l'obiettivo di accedere all'atto conclusivo.
La 4x100 donne viene a sua volta eliminata dopo il sesto posto nella propria semifinale con 49"41, crono totalmente inficiato dalla prima frazione di Vittoria Fontana che si infortuna a metà curva ma chiude coraggiosamente la prova, ma ovviamente la gara per le altre tre atlete, Gloria Hooper, Dalia Kaddari e Alessia Pavese è inevitabilmente compromessa, soprattutto con il timore che il problema della Fontana non sia di lieve entità.
Alla fine delle due giornate di gare dell'eptathlon, Sveva Gerevini è tredicesima con 6167 punti, terza prestazione in carriera al rientro dall’intervento di fine marzo al tendine d’Achille destro e quindi piazzamento ulteriormente meritevole, anche grazie al proprio personale nel giavellotto con 44,16 e un buon 2'08"89 sugli 800 metri, con il titolo vinto dalla statunitense Anna Hall con 6888 punti davanti all’irlandese Kate O’Connor con 6714 e al terzo posto, a pari merito, la statunitenseTaliyah Brooks e la britannica Katarina Johnson-Thompson con 6581 punti.
