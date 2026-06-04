Atletica, l'amarezza di Battocletti: "Da queste batoste si impara"

"Mi spiace aver mostrato questa prestazione, non so cosa dire. È una grande controprestazione ma penso che mi serva da lezione". Lo dice Nadia Battocletti alla Rai dopo aver chiuso i 5mila al Golden Gala al 13esimo posto. "L'ultimo periodo potevo fare di più, mi spiace aver dimostrato questo a Roma ma è dalle batoste che si impara - ha aggiunto -. Questa estate sarà bella, è importante riprendere le proprie sensazioni. Sono cose che capitano anche se non dovrebbero capitare, ma sono felice di aver finito la gara, di aver provato a spingere fino alla fine e mi dispiace".