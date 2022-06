Atletica, Jacobs torna in pista: iscritto con riserva agli Assoluti di Rieti

Marcell Jacobs è pronto a scattare. Il campione olimpico dei 100 metri e della 4x100 è guarito dall'infortunio muscolare e arriva la conferma della sua iscrizione, con riserva, agli Assoluti di Rieti, in programma dal 24 al 26 giugno. Jacobs non gareggia dal meeting di Savona dello scorso maggio e sta seguendo un particolare percorso di rientro per prepararsi al meglio ai Mondiali di atletica leggera di Euegene, in Oregon, al via il 15 luglio. Il centometrista azzurro scioglierà la riserva all'ultimo, e c'è la possibilità che testi solo una volta i 100 metri in staffetta. Oltre a lui, confermata la presenza anche degli altri ori olimpionici: Filippo Tortu, Lorenzo Patta, Fausto Desalu e Gianmarco Tamberi.