Atletica, Furlani debutta il 25 gennaio nel lungo di Parigi

15 Gen 2026 - 20:17
Mattia Furlani, duplice campione del mondo di salto in lungo sia al coperto che all'aperto, inizierà la sua stagione agonistica 2026 sulla pedana dell'AccorArena di Parigi, città che gli evoca il bronzo olimpico del 2024, in occasione del meeting Silver del World Indoor Continental Tour che si disputerà il prossimo 25 gennaio. Per il 20enne fenomeno azzurro capace di conquistare tra il 2024 e il 2025 sei podi in tutti i principali campionati internazionali disputati, sarà il primo passo verso i mondiali indoor di Torun in Polonia, dal 20 al 22 marzo, dove punterà a riconfermare il titolo conquistato l'anno scorso a Nanchino in Cina. Mattia troverà subito nella capitale francese avversari di spessore quali su tutti il bulgaro Bozhidar Saraboyoukov, campione europeo indoor nel 2024 ad Apeldoorn quando superò l'azzurro per un solo centimetro, ma anche lo spagnolo Lester Lescay, i francesi padroni di casa Erwan Konate e Jules Pommery oltre che lo svedese Thobias Montler. Il personale indoor di Furlani è di 8,37 realizzato lo scorso anno a Torun, a due centimetri dal primato personale all'aperto di 8,39 con cui a settembre ha trionfato ai Mondiali di Tokyo, diventando il più giovane campione del mondo di sempre nel lungo.

