Atletica, Fabbri vince al Golden Gala e si sfoga: "Non sono un debole come dicono in tanti"

04 Giu 2026 - 23:14
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"Il mio valore è questo. Purtroppo sono emotivo, ma non un debole come tanti dicono". Così Leonardo Fabbri, lanciatore azzurro, a Rai Sport dopo la vittoria nel getto del peso al Golden Gala di Roma con 22.14. "Gareggio per avere e dare emozioni a tutti i tifosi presenti, è brutto vedersi criticati per una gara sbagliata, perché tutto è iniziato da Parigi. Mi sono detto che sono meglio di quello che sto dimostrando, che me ne devo fregare e non devo niente a nessuno. Sono un essere umano, possono avere dei giorni in cui non riesco a rendere come vorrei", conclude. 

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