Atletica, Ceccarelli sesto in 6"61 sui 60 metri del Bauhaus Galan a Stoccolma

Samuele Ceccarelli ha chiuso con il tempo di 6"61 in sesta posizione la finale dei 60 metri indoor del Bauhaus Galan di Stoccolma, prova silver del World Indoor Tour, dopo aver corso la batteria con lo stesso crono di 6"67 dell'esordio stagionale sulla distanza ottenuto sabato scorso al Memorial Giovannini, realizzando quindi un incoraggiante progresso che lo avvicina al minimo di qualificazione di 6"59 per i mondiali indoor di Torun di marzo, ma rappresenta anche la sua miglior prestazione cronometrica dal 2024 dopo che, nell'inverno del 2023, aveva strabiliato con il fantastico oro europeo di Istanbul in 6"48, dove scese in semifinale sino al personale di 6"47. La gara è stata vinta dal britannico Romell Glave in 6"51 davanti al connazionale Jeremiah Azu, campione europeo e mondiale indoor in carica, secondo in 6"54, mentre il giamaicano Kishane Thompson è terzo con 6"56. Nel meeting svedese da segnalare anche sulla stessa distanza al femminile l'identico sesto posto di Gloria Hooper in 7"39 nella gara vinta dalla giamaicana Jonielle Smith con 7"12, davanti alle sue connazionali, le sorelle Tina e Tia Clayton, rispettivamente seconda e terza con lo stesso tempo di 7"14.