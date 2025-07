Tiro a volo, da giovedì gli Europei: si comincia con lo Skeet

Le pedane del Centro Tecnico Nazionale della Federazione Francese di Tiro, già sede delle gare di Tiro a Volo e Tiro a Segno dell'Olimpiade di Parigi 2024, tornano protagoniste con gli Europei 2025. Nei prossimi quindici giorni i migliori atleti del vecchio continente si misureranno nelle gare di tutte le specialità del Tiro Sportivo per meritarsi i titoli continentali. Il Tiro a Volo italiano sarà presente nelle varie categorie (senior e junior, uomini e donne) con 24 atleti, 12 per lo Skeet e altrettanti per il Trap. A inaugurare le competizioni saranno gli specialisti di Skeet, in Francia da oggi, nel caso dell'Italia nonostante qualche problema logistico. A guidare la squadra Senior è il dt Luigi Agostino Lodde, che per tentare l'assalto al podio ha scelto di schierare in pedana Tammaro Cassandro, Erik Pittini e il due volte oro olimpico (nel Mixed proprio l'anno scorso a Chateauroux) Gabriele Rossetti, poliziotto originario della provincia di Pistoia. Tra le donne assente Diana Bacosi, anche lei due volte campionessa olimpica (singolo a Rio, Mixed a Parigi), per l'Italia saranno in pedana Chiara Di Marziantonio, Martina Bartolomei e Simona Scocchetti. Per tutti il primo impegno sarà giovedì con gli allenamenti ufficiali, mentre la gara inizierà venerdì con i primi 75 piattelli di qualificazione per gli Junior e i primi 50 piattelli per i Senior. Le finali Senior sono in programma domenica, alle 14.15 per le donne e alle 15.30 per gli uomini.