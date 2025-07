Universiadi: pioggia di medaglie italiane da nuoto e scherma

Fisu world games: Stati Uniti in testa al medagliere, Italia quarta alla pari con la Germania. Ai giochi universitari in corso in Germania Rhine Ruhr 2025, la delegazione azzurra (219 tra atlete, atleti, tecnici, staff sanitario e dirigenti: una delle più numerose della manifestazione) conferma il quinto posto in classifica generale. Nel dettaglio (aggiornamento delle 19.47), Stati Uniti (49), Cina (31), Corea (29),. Quarta piazza per la Germania, 19 podi, alla pari con l'Italia, con 19 medaglie (cinque ori, cinque argenti e nove bronzi). La 32esima edizione delle Universiadi si è aperta mercoledì scorso e si chiuderà il 27 luglio nelle sedi di Duisburg, Berlino, Bochum ed Essen. Sono in gara 8.500 atlete da 150 nazioni per 18 discipline.