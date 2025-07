Golf: azzurre Fanali e B. Moresco sfidano regine green in Scozia

Alessandra Fanali e Benedetta Moresco saranno tra le protagoniste dell'ISPS HANDA Women's Scottish Open. Il torneo, in programma dal 24 al 27 luglio nella contea dell'Ayrshire, per il nono anno consecutivo è organizzato in combinata dal Ladies European Tour (LET) e dal LPGA Tour. Al Dundonald Links, 144 concorrenti, in rappresentanza di 31 differenti nazioni, si contenderanno il titolo e un montepremi di 2.000.000 di dollari, di cui 300.000 andranno alla vincitrice. A difendere il titolo conquistato nel 2024 sarà l'americana Lauren Coughlin. Con lei, tra le past winner, ecco pure la giapponese Ayaka Furue (2022), la thailandese Ariya Jutanugarn (2018) e la sudcoreana Mi Hyang Lee (2017). L'evento, nato nel 1986 (la prima a conquistarlo fu la statunitense Meredith Marshall) e arrivato alla 23esima edizione, si disputerà sulla distanza di 72 buche, con taglio dopo 36 che lascerà in gara le migliori 65 classificate e le pari merito al 65° posto. In campo anche 14 proette nella Top 25 del Rolex Rankings, a partire da Nelly Korda (numero 1), Minjee Lee (sesta), Maja Stark (ottava), Hyo Joo Kim (undicesima), Rio Takeda (tredicesima), Lauren Coughlin (quindicesima). Senza dimenticare: Ayaka Furue (sedicesima), Miyu Yamashita (diciottesima), Charley Hull (diciannovesima), Yealimi Noh (ventesima), Esther Henseleit (ventunesima), Ariya Jutanugarn (ventitreesima), Hye Jin Choi (ventiquattresima) e Akie Iwai (venticinquesima).