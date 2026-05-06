Motociclismo, al via dal Mugello la Pro Honda CBR600RR Cup by Improve

06 Mag 2026 - 10:05
© Ufficio Stampa

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Inizierà questo weekend tra i saliscendi dell’Autodromo del Mugello la seconda edizione della Pro Honda CBR600RR Cup by Improve. Il Trofeo dedicato alla sportiva simbolo della classe Supersport, riparte con rinnovata forza e nuovi protagonisti dopo un primo anno ricco di emozioni. Non cambia la formula che ha caratterizzato l’edizione 2025: accanto a Honda, la Scuderia Improve che continuerà a garantire il supporto tecnico, mentre R&B Motoracing si occuperà nuovamente della gestione organizzativa e logistica del campionato. La moto sarà la collaudatissima Honda CBR600RR HRC preparata dalla Scuderia Improve, che nella passata stagione si è confermata una moto perfetta per far crescere i giovani piloti e dare la possibilità anche ai piloti più esperti di mostrare le proprie qualità.

Il Trofeo Pro Honda CBR600RR Cup by Improve garantisce a tutti i piloti partecipanti le stesse condizioni tecniche permettendo di far emergere il talento. Nell’edizione 2026 saranno venti i piloti al via del monomarca Honda: tra questi i grandi protagonisti della passata stagione a partire dal terzo classificato Antonio Vallone. Dall’esperienza di Sebastiano Zerbo, veterano dei trofei nazionali, ai giovanissimi Christian Stringhetti, Daniele Galloni e Edoardo Savioli. Tra questi sarà presente anche Anna Scalabrin, Brand Ambassador della Casa di Tokyo che racconterà direttamente in prima persona l’esperienza della Pro Honda CBR600RR Cup by Improve.

L’appuntamento è dunque per il weekend del 9 e 10 maggio all’Autodromo del Mugello dove si potrà vivere l’esperienza nel Honda Village dedicato all’interno del paddock e assistere alla prima gara della stagione. Le fasi iniziali prendono il via venerdì 8 con le prime due sessioni di prove libere alle 10:40 e 15:45, per sabato 9 sono previste due sessioni di qualifiche alle 9:25 e alle 18:10, mentre la prima gara dell’anno si svolgerà nel pomeriggio di domenica 10 alle 16:50.

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