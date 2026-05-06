Motociclismo, al via dal Mugello la Pro Honda CBR600RR Cup by Improve

Inizierà questo weekend tra i saliscendi dell’Autodromo del Mugello la seconda edizione della Pro Honda CBR600RR Cup by Improve. Il Trofeo dedicato alla sportiva simbolo della classe Supersport, riparte con rinnovata forza e nuovi protagonisti dopo un primo anno ricco di emozioni. Non cambia la formula che ha caratterizzato l’edizione 2025: accanto a Honda, la Scuderia Improve che continuerà a garantire il supporto tecnico, mentre R&B Motoracing si occuperà nuovamente della gestione organizzativa e logistica del campionato. La moto sarà la collaudatissima Honda CBR600RR HRC preparata dalla Scuderia Improve, che nella passata stagione si è confermata una moto perfetta per far crescere i giovani piloti e dare la possibilità anche ai piloti più esperti di mostrare le proprie qualità.