Playoff Nba: Oklahoma travolge i Lakers, Detroit domina Cleveland

I Thunder travolgono i Lakers e si portano in vantaggio 1-0 nella serie delle semifinali dei playoff Nba. Oklahoma si è imposta 108-90 sul quintetto californiano a cui non sono bastati i 27 punti di LeBron James. I Lakers, rimaneggiati anche a causa dell'assenza di Luka Doncic, fermo per un infortunio all'inguine, hanno iniziato bene il match ma poi hanno ceduto ai campioni in carica che del resto hanno vinto tutte e quattro le partite di regular season contro i gialloviola. A guidare i Thunder Chet Holmgren con 24 punti e 12 rimbalzi, mentre Shai Gilgeous-Alexander e Ajay Mitchell hanno aggiunto 18 punti ciascuno. LeBron James a 41 anni è stato ancora una volta il miglior marcatore di Los Angeles. Nell'altra gara disputata Detroit ha superato Cleveland 111-101: i Pistons, testa di serie numero uno a Est, sembravano avviati verso una facile vittoria, con un vantaggio di 17 punti nel terzo quarto. Ma Cleveland ha ridotto lo svantaggio a quattro punti prima che Detroit allungasse definitivamente. Cade Cunningham ha chiuso con 23 punti, Tobias Harris ne ha aggiunti 20. Per Detroit il miglior marcatore è stato Donovan Mitchell con 23 punti, mentre James Harden ha contribuito con 22.