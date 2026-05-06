Motociclismo, Aprilia fa doppietta nella Sportbike del BSB
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Ottimo inizio per Aprilia nel primo round del British Superbike a Oulton Park, con Alfie Davidson protagonista assoluto nella classe Pirelli Sportbike grazie alla pole position e alla doppietta in gara.
Nel campionato britannico delle derivate di serie, Alfie Davidson del Team INCompetition Aprilia in sella all’Aprilia RS 660, ha conquistato la sua prima pole position e ha vinto gara 1 con un margine di soli 0.049 millesimi. In gara 2, scattato dalla terza casella, ha perso tre posizioni in partenza, ma con un ritmo incisivo è risalito fino alla testa della corsa già al quinto giro, riuscendo poi a difendersi dagli attacchi degli avversari e conquistando la seconda vittoria del weekend con un vantaggio di 0.175 decimi.
Il primo round a Oulton Park ha visto anche un’altra Aprilia sul podio in entrambe le gare, con Harley McCabe del Team Fibre Tec Aprilia By MLav Racing terzo sia in gara 1 sia in gara 2. Presente stabilmente in top ten anche un’altra Aprilia, quella di Ted Wilkinson del Team TWR Ted Wilkinson Aprilia, nono in gara 1 e ottavo in gara 2.