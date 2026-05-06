Motociclismo, Aprilia fa doppietta nella Sportbike del BSB

Nel campionato britannico delle derivate di serie, Alfie Davidson del Team INCompetition Aprilia in sella all’Aprilia RS 660, ha conquistato la sua prima pole position e ha vinto gara 1 con un margine di soli 0.049 millesimi. In gara 2, scattato dalla terza casella, ha perso tre posizioni in partenza, ma con un ritmo incisivo è risalito fino alla testa della corsa già al quinto giro, riuscendo poi a difendersi dagli attacchi degli avversari e conquistando la seconda vittoria del weekend con un vantaggio di 0.175 decimi.