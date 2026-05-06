Motori: Hot Wheels Stunt Show arriva a Milano il 14 e 15 novembre

Lo spettacolo include esperienze interattive per i fan, installazioni Hot Wheels di grande impatto e apparizioni speciali di veicoli leggendari come GT Scorcher, Boneshaker, Rodger Dodger e altri ancora. Hot Wheels Stunt Show è un’esperienza di nuova generazione pensata per il pubblico di tutte le età. Che tu sia un collezionista appassionato o un giovane sognatore in cerca di gloria in pista, questo show è imperdibile: un’esperienza adrenalinica che tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.