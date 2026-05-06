Motori: Hot Wheels Stunt Show arriva a Milano il 14 e 15 novembre

06 Mag 2026 - 11:20
© Ufficio Stampa

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Dal giocattolo più venduto al mondo e dall’Original Stunt Brand, arriva il nuovissimo Hot Wheels Stunt Show dal vivo, in arrivo all’Unipol Dome di Milano il 14 e 15 novembre 2026. Preparati a vivere azione ad alta velocità ed emozioni al massimo, mentre i leggendari veicoli Hot Wheels prendono vita in spettacolari acrobazie finora solo immaginate.

Piloti di livello mondiale porteranno i veicoli Hot Wheels attraverso una serie di sfide sempre più difficili ed entusiasmanti. Vedrai iconiche auto Hot Wheels, moto da strada e ATV eseguire manovre di guida di precisione, backflip, salti su rampe e affrontare l’iconico loop a 360° alto 10 metri, e tanto altro ancora.

Lo spettacolo include esperienze interattive per i fan, installazioni Hot Wheels di grande impatto e apparizioni speciali di veicoli leggendari come GT Scorcher, Boneshaker, Rodger Dodger e altri ancora. Hot Wheels Stunt Show è un’esperienza di nuova generazione pensata per il pubblico di tutte le età. Che tu sia un collezionista appassionato o un giovane sognatore in cerca di gloria in pista, questo show è imperdibile: un’esperienza adrenalinica che tiene con il fiato sospeso dall’inizio alla fine.

Hot Wheels Stunt Show presenterà due spettacoli nelle seguenti date e orari:

14/11/2025 ore 11:30 – cancelli ore 09:30
15/11/2025 ore 11:30 – cancelli ore 09:30

Le prevendite esclusive Mattel e My Live Nation/Comcerto Family inizieranno giovedì 7 maggio alle 10.00, mentre i biglietti saranno disponibili al pubblico a partire dalle 10.00 di venerdì 8 aprile.

Prima di ogni spettacolo, i fan potranno partecipare al Pre-Show Party Hot Wheels della durata di 60 minuti: un’occasione per accedere all’arena, incontrare i piloti per autografi, scattare foto con i veicoli dello show e prendere parte ad altre attività interattive firmate Hot Wheels.

Per maggiori informazioni, visita HotWheelsStuntShow.com e iscriviti a “Get In The Loop” per essere tra i primi a sapere quando i biglietti saranno disponibili. Hot Wheels Stunt Show nasce dalla collaborazione tra Mattel e Family Entertainment Live, in partnership con Live Nation.

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