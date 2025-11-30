Bob, dominio tedesco nella Coppa del Mondo: azzurri sedicesimi

Sedicesimo posto per Patrick Baumgartner e Robert Mircea nella seconda sfida stagionale di bob a 2, sul budello austriaco di Igls, alle porte di Innsbruck. Come già la scorsa settimana sulla Eugenio Monti di Cortina d'Ampezzo, anche in Tirolo ha preso forma la tripletta tedesca, con Lochner/Fleischhauer a firmare il miglior tempo in entrambe le serie per fissare il crono di riferimento sull'1'45"08 e beffare così i connazionali Friedrich/Schaller, secondi a soli 0"05; terzo posto per gli altri tedeschi Ammour/Becker, con i coreani Kim/Kim e gli statunitensi Del Duca/Niederhofer appaiati in quarta piazza a 1"01.
Sedicesimi già a metà gara, Baumgartner/Mircea hanno pagato un problema di linea poco dopo la fase di spinta non riuscendo così nella rimonta: ritardo complessivo di 1"77 da Lochner per gli azzurri. Nella prima discesa, dopo una convincente spinta, Alex Verginer e Mario Lambrughi chiudono al 23esimo posto a 1"04 da Lochner mentre Alev Variola e Mattia Batti pagano 1"28. Domenica 30 novembre è in programma la sfida del bob a 4 che coinvolgerà nuovamente i tre equipaggi azzurri guidati da Baumgartner, Verginer e Variola, con inizio alle 13.