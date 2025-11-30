Bob, dominio tedesco nella Coppa del Mondo: azzurri sedicesimi

Sedicesimi già a metà gara, Baumgartner/Mircea hanno pagato un problema di linea poco dopo la fase di spinta non riuscendo così nella rimonta: ritardo complessivo di 1"77 da Lochner per gli azzurri. Nella prima discesa, dopo una convincente spinta, Alex Verginer e Mario Lambrughi chiudono al 23esimo posto a 1"04 da Lochner mentre Alev Variola e Mattia Batti pagano 1"28. Domenica 30 novembre è in programma la sfida del bob a 4 che coinvolgerà nuovamente i tre equipaggi azzurri guidati da Baumgartner, Verginer e Variola, con inizio alle 13.