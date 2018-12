Wrc: Loeb, c'è la firma con Hyundai

13/12/2018

Sorpresa nel Mondiale Wrc: Sebastien Loeb torna a correre e lo farà con la Hyundai. Il francese, infatti, ha firmato con la casa coreana e prenderà a parte a 6 delle 14 tappe del Mondiale al volante della i20. Contratto biennale per il nove volte iridato e parteciperà già al Montecarlo del 24-27 gennaio prossimo. Felice per la nuova sfida: "Vincere il Rally di Spagna ha riacceso il mio desiderio di continuare a competere nel Wrc tra i migliori. Unendoci a Hyundai abbiamo una nuova sfida che non vedo l’ora di affrontare” ha commentato Loeb, citato nel comunicato stampa Hyundai".



Il 2019 inizierà al massimo per Loeb che dal 6 al 17 gennaio correrà la Dakar in Perù con la Peugeot per poi rientrare in Europa e mettersi al volante della sua nuova vettura.