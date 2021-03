Vicky Piria no limits: i primi passi del progetto Dakar 2022

Missione Dakar 2022 per Vicky Piria e il suo fidanzato Andrea Busnelli. Dalla pista allo sterrato per la pilota che anche quest'anno correrà in W Series, campionato Mondiale femminile, e ha deciso di intraprendere una nuova avventura. La coppia ha effettuato il primo test nel sud della Francia a bordo di un buggy Polaris Rzr 4x4 preparato per l'occasione. Due giorni utili per prende contatto con il mezzo e anche qualche inconveniente come due cappottamenti, fortunatamente senza conseguenze fisiche come ha raccontato la stessa Vicky sui suoi canali social. McCandless diceva: “La felicità è vera solo quando è condivisa”. Tra i due un amore a tutta velocità con il sogno Dakar.