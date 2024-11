Vale Rossi debutta sulla Hypercar di Bmw: "Assomiglia alle moto"

“Quest’auto si adatta al mio stile di guida meglio della GT3. È stato un giorno intenso, ho girato tutto il tempo io e ho avuto i consigli di René Rast che sono stati utili per migliorare. Ero un po’ preoccupato perché non avevo mai guidato una Hypercar prima, ma mi sono sentito a mio agio dal primo momento perché si tratta di una vettura stabile e molto comunicativa. Posso affrontare le traiettorie in maniera molto simile alle moto rispetto alla GT3, con cui all’inizio ho fatto fatica proprio perché ho dovuto cambiare completamente stile di guida. Non so ancora se correrò di nuovo nel Wec oppure nel GT World Challenge, ma sicuramente farò solo una delle due serie", ha detto Rossi.