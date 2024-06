Trial, Busto interrompe in Valsassina il dominio di Bou

© instagram

Dopo un sabato ai limiti della praticabilità causa maltempo, un timido sole ha fatto capolino nel day-2 del Mondiale trial in Valsassina, riscaldando piloti e tifosi in un'altra splendida giornata di gare. Una giornata da ricordare visto il nome del vincitore della classe regina, la TrialGP. Il fuoriclasse Toni Bou, infatti, non ha messo a segno l'ennesima doppietta e, pur mantenendo la testa della classifica generale dopo il GP d'Italia, terzo round della stagione, si è dovuto inchinare a Jaime Busto. Lungo le 12 zone tracciate attorno a Cortenova dagli uomini del Moto Club Valsassina, lo spagnolo della GasGas ha approfittato dei tanti errori del connazionale della Montesa-Honda e alla fine si è imposto con quattro penalità di vantaggio al termine di un emozionante testa a testa.